Felaket Tellalı lakaplı sanatçı Onur Akay’dan bomba iddia! Yılmaz Morgül’ün yıllardır sakladığı sırrı açığa çıkardı

Magazin gazetecisi Bilal Özcan’ın canlı yayın konuğu olan Akay’ın bu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, meslektaşı Yılmaz Morgül’ün yıllardır sakladığı iddia edilen asıl mesleğini ve gerçek yaşını çarpıcı bir açıklamayla ortaya çıkardı.Hande Karacan
Canlı yayında yaş takıntısı olan ünlüleri konuştuklarını belirten Onur Akay, Yılmaz Morgül'ün yaşını sürekli olarak yanlış ifade ettiğini öne sürerek şunları söyledi:
“Hani ufak atta civcivler yesin denir ya, Yılmaz Morgül 1982 doğumluyum diyor. İnanamıyorum yani. Ben 1977’liyim. Yılmaz Morgül’le 1996 yılında Bodrum’da Müzeyyen Senar’ın kızının barı Dar Kapı’da düet yaptık.
O zaman ben 19 yaşındaydım, Yılmaz Morgül 32 yaşındaydı. Morgül’ün mesleği masörlüktür. Hatta İbrahim Tatlıses’in de masörüdür.
Ünlü olmadan önce masaj yaparmış. O zaman bile yaşı çok büyüktü. 1964 doğumlu. 14 Ocak’ta 62 yaşına basacak Yılmaz.”
Akay’ın bu açıklamalarına göre; 2016 yılında Survivor'a katıldığında Acun Ilıcalı’ya ve bazı televizyon programlarında 1982 doğumlu olduğunu söyleyen Morgül, kendisine şöhretin kapılarını açan "Elveda İstanbul" şarkısını 1994 yılında çıkardığında, bu doğum tarihine göre yalnızca 12 yaşında yorumlamış oluyor.
YILMAZ MORGÜL KİMDİR?
Yılmaz Morgül, 14 Ocak 1964 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ve aslen Rize – Çayeli kökenlidir. Babası İbrahim Morgül, annesi ise Fatma Morgül'dür.
Sanatçı, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymuş, Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut’tan müzik eğitimi almıştır.
Müzik hayatına 1988 yılında Adana’da sahneye çıkarak profesyonel bir adım atmıştır. Güçlü sesi, geniş repertuvarı ve sahne enerjisi sayesinde kısa sürede dikkat çekmişti.
1995 yılında yayımladığı “Elveda İstanbul” albümü, kariyerinde büyük bir dönüm noktası olmuş; albümdeki “Elveda İstanbul”, “Kız Sen Kimsin?” ve Zeki Müren’in de seslendirdiği “Bahçevan” şarkılarıyla geniş kitlelerce tanınmıştı.
Türk sanat müziği, pop ve fantezi müzik alanlarında eserler veren sanatçı, sahne performansları ve televizyon programlarındaki renkli kişiliğiyle müzik dünyasında özgün bir yer edinmiştir.
ÖNEMLİ ALBÜMLERİ
Stüdyo Albümleri: Özleyeceğim (1988), Mutlu Olmak İstiyorum (1991), Elveda İstanbul (1995), Yılmaz Morgül II (1996), Masum Yalanlar (1997), Olduğum Gibiyim (2000), Türk Sanat Müziği Klasikleri (2001), Can Parçam (2003), Cennet (2005), Türk Sanat Müziği Klasikleri – 2 CD (2008), Yılmaz Morgül (2010).
Single & EP Çalışmaları: Aşk Benden Sorulur (2013), Yalnızlık Makamı (2015), Sensizlik Haram Bana (2019), Aşık Olmak İstiyorum (2021), Gülü Soldurmam (2021), Ummadığım Anda (2022), Karaağaç (2023), Canımsın (2024), Ateşe Düştüm (2024).
TELEVİZYON SAĞLIK
2016 yılında Survivor – Ünlüler Takımı'nda yer almış ve Rising Star Türkiye’de jüri üyeliği yapmıştır. Programlarda sergilediği sempatik tavır ve enerjik kişiliğiyle izleyicinin sevgisini kazanmıştır.
1996 yılında cilt kanseri teşhisi konulan sanatçı, 7 yıl süren tedavi sürecini Amerika’da tamamlayarak sağlığına kavuşmuş ve müziğe geri dönmüştür.
ÖDÜLLERİ
1995 – Altın Kelebek En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı, 1997 – MGD En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı, 2001 – TRT Onur Ödülü, 2016 – Survivor Gönüllerin Şampiyonu, 2022 – Kültür ve Sanat Ödülü.