Felaket Tellalı lakaplı sanatçı Onur Akay’dan bomba iddia! Yılmaz Morgül’ün yıllardır sakladığı sırrı açığa çıkardı

Akay’ın bu açıklamalarına göre; 2016 yılında Survivor'a katıldığında Acun Ilıcalı’ya ve bazı televizyon programlarında 1982 doğumlu olduğunu söyleyen Morgül, kendisine şöhretin kapılarını açan "Elveda İstanbul" şarkısını 1994 yılında çıkardığında, bu doğum tarihine göre yalnızca 12 yaşında yorumlamış oluyor.