Felç olmamak mümkün mü

Editör: Beyza Damgacıoğlu

ABD Felç Birliği tarafından düzenlenen uluslararası konferansta bilim adamları, insanların felç riskini azaltmak için ne kadar uyumaları ve ne kadar egzersiz yapmaları gerektiğine ilişkin bir reçete sundu. Araştırmacılar 288 bin 888 kişinin sağlık ve hayat tarzlarına ilişkin verileri bilgisayarda analiz etti.

Katılımcıların yarıya yakını 45 yaş ve üstündeydi ve %77'si beyazdı. Bilim adamları, katılımcıların uyku şekilleri ve yürüme, yüzme, bisiklete binme ve bahçe işleri yapma gibi günlük aktivitelerini mercek altına aldı. Araştırmacılar 7 ya da 8 saatlik sağlıklı uyku uyanların felç riskinin %25 azaldığını tespit etti. İyi bir gece uykusu alanlar ve haftada 3 ila 6 kez, en az 30 dakika çeşitli aktiviteler yapanların felç riski ise çok daha fazla azalıyor. Yeterince uyumayanların felç geçirme riskinde ise %22 artış görülüyor. Ancak bir başka ilginç veri daha var. 8 saatten fazla uyuyanların felç riski %146 artıyor.

Uzmanlar sağlıklı uykunun, felç riskini ve diğer sağlık sorunlarını önlemeye büyük katkı sağladığının araştırma sonuçlarıyla kanıtlandığına dikkat çekiyor.

FELÇ RİSKİNİ NELER AZALTIR

Bilim adamları güçlendirici uyku olmadan stres hormonlarının arttığını ve damarların sertleştiğini belirtiyor. Aynı şekilde az uykunun, felcin önemli risk faktörlerinden biri olan yüksek tansiyon ile ilişkili olduğuna da vurgu yapılıyor. Örneğin uykulu olan bir insanın egzersizleri kaçırma ve kötü yiyecek seçimi yapma olasılığının yüksekliğine dikkat çekiliyor.

Uyku ile egzersizin birleşmesi ise hemen her sağlık sorununa ilişkin riski azaltıyor. Egzersiz damarları açıyor ve kan akışının sağlıklı olmasını sağlıyor. Bunun yanında kolesterol ve tansiyonu da düzenliyor. Ancak uyku hepsinin başında geliyor. Uzmanlar yeterince uyumazsanız, gerekli egzersizleri de yapamayacağınıza dikkat çekiyor.