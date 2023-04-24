Felç riskini hangi meyveler azaltır

Hollandalı uzmanların ”Stroke” dergisinde yayımlanan araştırması, bazı meyvelerin felç riskii azalttığını ortaya koydu. İşte o meyveler…

Felç riskini hangi meyveler azaltır

Hollandalı uzmanlar elma, armut, muz ve karnabahar gibi beyaz etli meyve ve sebzelerin felç geçirme riskini yüzde 52 oranında azalttığını ortaya koydu.
20 bin kişinin beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumlarını 10 yıl boyunca gözlemleyen uzmanlar, günlük beyaz etli meyve ve sebze tüketiminde yapılacak 25 gramlık bir artışın, felç riskini yüzde 9 aşağıya çektiğini ortaya çıkardı. Araştırmaya katılanların yediği meyve ve sebzeleri de sınıflandıran uzmanlar, katılımcıların yarısından fazlasının elma ve armudu sıklıkla tükettiğini belirledi.

Wageningen Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Linda Oude Griep, elma ve armudun yüksek miktarda lif ihtiva ettiğinin bilindiğini, ancak beyaz etli meyve ve sebzelerin içeriğindeki önemli besleyici maddeleri ortaya çıkarmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan uzmanlar, beyaz etli meyve ve sebze tüketiminin yararlarına dair bu bilgilerin, insanları diğer renkteki meyve ve sebzeleri yemekten alıkoymaması gerektiğini belirtti.

Bilim insanları, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, doymuş yağ ve tuz kullanımını azaltmanın, düzenli sporun ve tansiyonu kontrol atında tutmanın felç riskini azaltmada etkili faktörler olduğunu belirtti.

AA

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Tüketici Güven endeksi düştü Ekonomi
Tüketici Güven endeksi düştü
Demirtaş Erdoğan’la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı Siyaset
Demirtaş Erdoğan’la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı
Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Güncel
Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Uzmanından cildi 1 saatte gençleştiren öneri Sağlık
Uzmanından cildi 1 saatte gençleştiren öneri
Arama yapılan arazide 56 vahşi hayvan ele geçirildi Dünya
Arama yapılan arazide 56 vahşi hayvan ele geçirildi
Devrilen minibüste 4 kişi yaralandı Güncel
Devrilen minibüste 4 kişi yaralandı
Mansur Yavaş'tan Millet İttifakı'na "illet, zillet ittifakı" diyenlere: Sanki biz uzaydan geldik Siyaset
Mansur Yavaş'tan Millet İttifakı'na "illet, zillet ittifakı" diyenlere: Sanki biz uzaydan geldik