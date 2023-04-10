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Felç riskini önlemek için kaç dakika yürümeli

Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, "İnme bulgularının anlaşılmasının ardından ilk 6 saat içerisinde müdahale edilip tıkanan damar açılırsa hastaların yüzde 50-60'ı herhangi bir engel durumu olmadan yaşamlarını sürdürebiliyor." diye konuştu ve uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 11:55
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Felç riskini önlemek için kaç dakika yürümeli

Felç riskini önlemek için kaç dakika yürümeli
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Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Türkiye'de her yıl 200 bin, dünyada ise 70 milyon kişinin inme geçirdiğine dikkati çekerek, haftada 3 gün minimum 30 dakika yürüyüşle inme riskinin önlenebileceğini söyledi. Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inmenin, beyin damarının tıkanması ya da çatlaması sonucu gelişen beyin kanaması olduğunu açıkladı.

Özdemir, inme bulgularının görülmesinin ardından müdahale açısından ilk 6 saatin önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İnme bulgularının anlaşılmasının ardından ilk 6 saat içerisinde müdahale edilip tıkanan damar açılırsa hastaların yüzde 50-60'ı herhangi bir engel durumu olmadan yaşamlarını sürdürebiliyor. Bunun için hastanın tedavinin uygulanabileceği, anjiyo veya koldan ilaç yoluyla beyin damarlarının açılabildiği merkezlere ulaştırılması gerekiyor. "

İnmenin, kalp ve damar hastalıkları gibi obezite, sigara kullanımı, hipertansiyon, şeker hastalığı, uyku apne sendromu, düzensiz beslenme sonucu oluşabildiğine işaret eden Özdemir, şunların altını çizdi:

"İnme riskinin önlenmesi için haftada 3 gün minimum 30 dakika yürüyüş yapılmalı. Türkiye'de inme vakalarının yüzde 85'ini damar tıkanıklığına bağlı. Dünyada 6 milyon kişiyi de inmeden dolayı kaybediyoruz. İnme oldukça sık görülen bir hastalık. Türkiye'de yılda 200 bine yakın inme vakası var."

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