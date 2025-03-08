Felçli koluna rağmen 20 yıldır savaşıyor!

Ordu Altınordu ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Günay Kılıç, 20 yıl rahatsızlanarak felç geçirdi. Sağ kolunu kullanamayan Kılıç, hastalığın ilk zamanlarında bulunduğu duruma alışmakta zorluk yaşadı. Bu durumu kabullenemeyen Kılıç, daha sonra evinde el işi yapmaya başladı.

Tek eliyle yapmasına rağmen kendini geliştiren Kılıç, bu ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlamak istedi. Herhangi bir ücret almadan, kadınların el emeği ürünlerinin satışını yapmasını sağlayan ve pazar sorununu ortadan kaldıran El Emeği Çarşısı'na başvuran Kılıç, burada işlediği ürünleri satmaya başladı.

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'YAPAMAM, EDEMEM, DEMEDİM'

Günay Kılıç, "20 yıl önce felç geçirdim ve o günden bu yana sağ kolumu kullanamıyorum. Bu durum beni çok üzdü. İlk zamanlar hiçbir şey yapmak istemedim. Ailem ve komşularımın beni motive etmesi ile el işi yapmaya başladım.

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Yaptığım ürünleri de arkadaşlarım benden almaya başladı. Daha sonra yaptığım işleri "daha da çok satabilirim" diye düşünürken Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz hizmet veren "El Emeği Çarşısı" olduğunu öğrendim ve gelip başvurdum.

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Bunun üzerine "El Emeği Çarşısı'nda satış yapmaya başladım. Burada satış yaptıkça kazancım da müşterilerim de arttı. Tam bir aile ortamı. Bize bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. "Yapamam, edemem" demedim. "Yaparım" dedim ve yaptım" dedi.