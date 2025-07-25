Felipe Augusto Trabzonspor'a transferindeki ilginç tesadüfü anlattı

Erzurum Yüksek İrtifa Kampı’nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da yeni transfer Felipe Augusto basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takıma kısa sürede adapte olduğunu belirten Felipe Augusto,“Burası farklı bir kültür ama ilk günden itibaren kendimi evimde hissettim. Hocamız benden rahat olmamı ve taktiksel anlayışımızı sahaya yansıtmamı istiyor. Bunun zamanla daha da gelişeceğine inanıyorum,” dedi.

“SÖRLOTH’UN İZİNDEN GİTMEK İSTİYORUM”

Augusto, Trabzonspor’da parlayan forvetlerin hikayelerinin kendisini motive ettiğini belirterek “Sörloth burada çok başarılı oldu ve Avrupa’ya gitti. Ben de onun gibi başarılı olup Trabzonspor’a büyük katkı sağlamak istiyorum. Sahada olduğum her saniye elimden geleni yapacağım.” ifadelerini kullandı.

"TEK AMACIM TRABZONSPOR'A FAYDALI OLMAK"

Belçika’dan tanıdığı Onuachu hakkında da konuşan Brezilyalı genç oyuncu, “Onuachu’yu önceden tanıyordum. Kim oynayacağına hocamız karar verecek. Yedek de olsam tek amacım Trabzonspor’a faydalı olmak.” dedi.

"TEKLİF GELMEDEN ÖNCE BABAMLA KONUŞMUŞTUK"

Augusto, Trabzon’a gelişinin kendisi için unutulmaz bir an olduğunu söyledi ve “Havaalanındaki karşılama beni çok etkiledi. Buranın futbolla yaşayan bir şehir olduğunu hemen anladım. Çocukken konsol oyunlarında Trabzonspor’u seçerdim. Daha teklif gelmeden babamla Türkiye ve Trabzonspor hakkında konuşmuştuk, bu da benim için ilginç bir tesadüf oldu.” diye konuştu.

"FATİH TEKKE’DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM”

Kendisini geliştirmek için Fatih Tekke’den sürekli destek aldığını belirten Augusto, “Hocamız efsane bir forvet. Ondan her gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Geliştirmem gereken çok yönüm var ama genç yaşımda böyle bir şans yakalamış olmak çok değerli.” dedi.