Felipe Melo yıldız oyuncuyu Galatasaray'a getiriyor

Galatasaray Muslera'nın yerine Brezilyalı eldiven Ederson'u düşünürken Felipe Melo transferde devreye girdi.

Burhan Can Terzi'nin verdiği bilgiye göre "Bizim haberden sonra takipleştiler Felipe Melo ile Ederson. Melo şunu demiş Ederson'a; 'burada gerçek tutkuyu görürsün, aidiyet ne demek görürsün, mutlaka şiddetle ben referans oluyorum' diyor. Ederson'un da City'ye şöyle bir durumu var yani City'den çıktığı anda bir numaralı tercihi Galatasaray ve 10-10'dan başladı süreç, yani 10 Ederson istiyordu, 10 City istiyordu. Ederson burada bayağı bir aşağı inmiş durumda. City'nin de biraz daha inadı kırılırsa 10'dan aşağıya bu iş tamamlanır diye düşünüyorum ben."