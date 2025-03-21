Melo'ya Fenerbahçelilerden "İrfan'ın golüne sevinme" tepkisi!

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Melo'ya Fenerbahçelilerden "İrfan'ın golüne sevinme" tepkisi!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo Türkiye - Macaristan maçında ay yıldızlılara destek verdi.

Galatasaray ile unutulmaz maçlar ve şampiyonluklar yaşayan Felipe Melo ülkesi Brezilya'dan Türkiye'ye desteğini sürdürüyor. Melo Türkiye - Macaristan maçında millilere destek verirken kendisine Fenerbahçelilerden gelen mesajlara cevap verdi.

"İRFAN'IN GOLÜNE SEVİNME"

Felipe Melo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İkinci vatanım Türkiye'nin Macaristan'ı mağlup ettiği maçı mutlulukla takip ettim. Ben büyük bir Galatasaraylıyım ama bugün ekran karşısında, kilometrelerce uzakta gönlümde sadece kırmızı ve beyaz renkler vardı. Milli duygular böyle yaşanır, maç sonunda bana, "irfan'in golüne sevinme!" mesajları atan Fenerbahçeli kardeşlerimden bunu yapmamalarını rica ediyorum. Milli takım forması giyen tüm oyuncular bizim, ben de onlarin her birini kendi kardeşim gibi destekliyorum. Umarım pazar günü yine kazanarak üst lige çikacağız!" ifadelerini kullandı.

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