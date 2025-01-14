Felix Magath Beşiktaş’a gelecek mi? İlk kez açıkladı

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş, rotasını tamamen yabancı isimlere yöneltti. Siyah beyazlılar, Niko Kovac, Roger Schmidt ve Felix Magath gibi isimlerle görüşüyor.

Başkan Serdal Adalı’nın yeni teknik direktörü belirlemek konusunda acele etmese de konuyu kısa sürede çözüme kavuşturması bekleniyor. Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe’nin sezon sonuna kadar takımda kalma ihtimali de seçenekler arasında yer alıyor.

MAGATH İLK KEZ AÇIKLADI: BEŞİKTAŞ’TA GELECEK Mİ?

Beşiktaş’ın gündemindeki teknik adamlardan Magath, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Katıldığı bir organizasyon sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alman teknik adam, “Beşiktaş’a gidecek misiniz?” şeklindeki soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Geleceği göremiyorum, bu yüzden buna cevap veremem. Ancak, sürekli olarak kulüplerle, yabancı kulüplerle, ama aynı zamanda Alman kulüpleriyle iletişim halindeyim ve bu yüzden bir noktada bir şeylerin gelişip gelişmeyeceğini bekleyip görmeliyiz. Futbola geri dönmek istiyorum ama benim de bazı beklentilerim var."