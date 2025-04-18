Felsefeden robotik kodlamaya uzanan serüven

Teknolojiden sanata, mühendislikten kodlamaya varan çeşitli alanlarda projelere imza atan Wolfs Robotics’in genç ekibi, Erhan Mataracı’nın CEO’su olduğu Mataracı Grup’un sponsorluk desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek FRC Robotik Yarışması’na katılacak.

2018 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gençler tarafından kurulan ve roket, elektrikli araçlar, drone, FRC, felsefe, sosyal sorumluluk gibi birçok alanda faaliyet gösteren Wolfs Robotics ekibi, 2026’da Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek First Robotics Competition (FRC) Robotik Yarışması için kolları sıvadı.

Yarışmada gençlerin sponsoru ise mühendis ve iş insanı Erhan Mataracı’nın CEO’su olduğu Mataracı Grup oldu. Mataracı, Wolf Robotics gençleriyle bir araya geldiği fotoğrafı sosyal medya hesabından “En heyecanlı projemiz başlıyor! Wolfs Robotics Team ile 2026 Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak olan yarışmaya hazırlanmaya başlıyoruz. Bu pırıl pırıl, genç arkadaşlarımıza çıktıkları yolda elimizden gelen desteği vereceğiz. Hem eğleneceğiz hem kazanacağız” notuyla paylaştı.

GENÇLERİ MENTORLARLA BULUŞTURUYOR

Wolf Robotics topluluğu, oryantasyon ekibiyle birlikte 15’den fazla okulda 200’ü aşkın öğrenci ve mentoru bir araya getiriyor. Topluluk, gençlere yalnızca robotik alanında değil; sanat, felsefe, liderlik ve sosyal sorumluluk gibi disiplinlerde de kapsamlı bir eğitim ekosistemi sunuyor. "Rebirth of the Wolfs" sloganıyla 2018’de yola çıkan topluluk, Türk mitolojisindeki bozkurt sembolünün gücünden ilham alarak gelecek nesillere ilham veriyor.

FRC, yarışması ile gençler geleceğe yön veriyor

FRC, 1992 yılında dünyada ilk kez First Vakfı tarafından gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki ilgisini artırmak için gerçekleştirilmeye başladı. 30 yılı aşkın süredir Amerika'da devam eden FIRST Robotics Competition etkinliği, 2018 yılından itibaren Fikret Yüksel Vakfı tarafından Türkiye'de düzenleniyor. Etkinliğin amacı, lise çağındaki gençlere takım ruhu, yardımlaşma ve sürece odaklanarak birlikte kazanmayı öğretmek.