YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile Aksaray İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak ve onları ilham veren başarı hikâyeleriyle buluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirilecek.

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ferdi GÜREL ile İl Millî Eğitim Müdürü Metin ALPASLAN, 31 Ekim tarihinde Aksaray Fen Lisesi’nde düzenlenecek olan “İlk Uzay Mühendisi Turgay KARAKAŞ ile İlham Veren Hayat” başlıklı söyleşi öncesinde bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

Toplantıda, etkinliğin genel planlaması, öğrencilerle yapılacak söyleşinin kapsamı ve organizasyonun teknik ayrıntıları üzerinde duruldu. Programın, öğrencilerin bilime, teknolojiye ve uzay çalışmalarına olan ilgisini artıracak şekilde hazırlanması kararlaştırıldı.

KARAKAŞ’TAN GENÇLERE İLHAM OLACAK MESAJLAR

Türkiye’nin ilk uzay mühendislerinden olan Turgay Karakaş, Aksaraylı gençlerle bir araya gelerek hem kendi yaşam öyküsünü hem de uzay teknolojileri üzerine yürüttüğü çalışmaları anlatacak. Karakaş’ın, kariyer yolculuğunda karşılaştığı zorluklar, bilime olan tutkusu ve azmiyle elde ettiği başarıları paylaşacağı programda, öğrencilerin merak ettikleri konulara da yanıt vermesi bekleniyor.

Etkinlik, gençlerin kariyer planlamalarına ışık tutacak, aynı zamanda Türkiye’nin uzay alanındaki ilerleyişini de yakından tanımalarına imkân sağlayacak.

EĞİTİM VE SANAYİDEN ORTAK VİZYON

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ferdi GÜREL, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, gençlerin bilime ve yeniliğe yönlendirilmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. GÜREL, “Turgay Karakaş gibi değerli isimlerin öğrencilerle buluşması, onların içlerindeki merak duygusunu harekete geçirerek geleceğin bilim insanlarını yetiştirmemize katkı sağlayacaktır” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Metin ALPASLAN ise, “Eğitimde yenilikçi yaklaşımları desteklemeye devam ediyoruz. Bilim, teknoloji ve uzay alanında rol model olmuş isimleri öğrencilerimizle buluşturarak onların ufkunu genişletmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR VE DAVET

Aksaray İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinde destek veren İl Millî Eğitim Müdürü Metin ALPASLAN’a ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür edildi.

Söyleşi, 31 Ekim Perşembe günü Aksaray Fen Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olup, tüm öğrenciler ve öğretmenler programa davet edildi.