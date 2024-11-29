Fenalaşıp otobüs durağına oturdu, donmak üzereyken fark edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fenalaşıp otobüs durağına oturdu, donmak üzereyken fark edildi

Erzurum'da özel halk otobüsünden indikten sonra fenalaşan 74 yaşındaki Burhanettin Aygül dinlenmek için oturduğu durakta kendinden geçti. Yaşlı adam donmak üzereyken fark edildi.

Çevredekiler tarafından donmak üzereyken fark edilen ve üzerine battaniye örtülen Burhanettin Aygül, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da, özel halk otobüsünden indikten sonra rahatsızlanan 74 yaşındaki Burhanettin Aygül, donmak üzereyken fark edilerek hastaneye kaldırıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Burhanettin Aygül, arkadaşlarını ziyaret etmek üzere özel halk otobüsüne binerek Yakutiye'nin Hilalkent semtine gitmişti. Kronik şeker hastası olan Aygül, hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü akşam saatlerinde, son durakta otobüsten indikten sonra rahatsızlanarak dinlenmek için durakta oturmaya başladı.

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Ancak, Aygül kısa süre sonra kendinden geçerek donmak üzereyken çevredekiler tarafından fark edildi. İnsan trafiğinin az olduğu saatte, mahalle sakinleri Aygül'ün durumunu fark edip, üzerine battaniye örtüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aygül'ün, hafif hipotermi geçirdiği tespit edildi. Tedavi altına alınan Aygül'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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