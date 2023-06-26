Feneerbahçe eski aşkına yeniden talip oldu

Sarı-lacivertli yönetim, geçen sezon transfer etmeyi başaramadığı Brezilyali forvet Gabigol için yeniden girişimlere başlayacak.

Feneerbahçe eski aşkına yeniden talip oldu

Transfer dönemine hızlı başlayarak Edin Dzeko ve Ryan Kent gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe yönetiminin bir sonraki hedefi belli oldu. Sarı-lacivertliler geçen sezon kadrosuna katmaya çalışıp mutlu sona ulaşamadığı Gabigol için tekrar devreye girdi.

12 MİLYON BONSERVİS TEKLİF EDİLECEK
Sabah’ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Flamengo’nun 2019 yılında 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Gabigol’ü transfer etmek için Brezilya kulübüne 12 milyon Euro bonservis, oyuncunun kendisine ise 5 milyon Euro maaş artı bonuslar şekilde bir teklif yapacağı öne sürüldü.

PERFORMANSI
Bu sezon Brezilya ekibinde toplam 32 maça çıkan 26 yaşındaki forvet bu maçlarda 16 gol ve 3 asist kaydetti.

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Trendyol Dünya Kobi Günü’nü kutluyor Güncel
Trendyol Dünya Kobi Günü’nü kutluyor
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı Güncel
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı
Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı Güncel
Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran zamanı durdurdu Magazin
Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran zamanı durdurdu
Erden Timur'dan flaş Mohamed Salah açıklaması Spor
Erden Timur'dan flaş Mohamed Salah açıklaması
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor Ekonomi
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor
Valencia'ya muhteşem karşılama Spor
Valencia'ya muhteşem karşılama