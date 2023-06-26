Feneerbahçe eski aşkına yeniden talip oldu

Transfer dönemine hızlı başlayarak Edin Dzeko ve Ryan Kent gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe yönetiminin bir sonraki hedefi belli oldu. Sarı-lacivertliler geçen sezon kadrosuna katmaya çalışıp mutlu sona ulaşamadığı Gabigol için tekrar devreye girdi.

12 MİLYON BONSERVİS TEKLİF EDİLECEK

Sabah’ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Flamengo’nun 2019 yılında 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Gabigol’ü transfer etmek için Brezilya kulübüne 12 milyon Euro bonservis, oyuncunun kendisine ise 5 milyon Euro maaş artı bonuslar şekilde bir teklif yapacağı öne sürüldü.

PERFORMANSI

Bu sezon Brezilya ekibinde toplam 32 maça çıkan 26 yaşındaki forvet bu maçlarda 16 gol ve 3 asist kaydetti.