Fener Kerem'in alternatifini buldu! Ünlü gazeteci anlaşmayı duyurdu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Kerem Aktürkoğlu transferinde Benfica ile anlaşmazlığa düşen Fenerbahçe, aradığı ismi Avusturya'da buldu.

Fransız gazeteci Marc Mechenoua'nun aktardığına göre sarı lacivertliler, RB Salzburg'un 22 yaşındaki Malili sol kanadı Dogalers Nene için 20 milyon bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

EXCLU - Dorgeles Nene à Fernerbahçe, ça chauffe ! L’attaquant malien est déjà d’accord avec le club turc. Discussions en cours avec le Red Bull Salzbourg sur un transfert autour de 20 M€. #Mercato pic.twitter.com/2PrItKVfMJ — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 15, 2025

İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri de transfer gelişmesini paylaşırken bir diğer İtalyan gazeteci Matteo Moretto da paylaşıma göz kırma emojisi ile karşılık verdi.

???? — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 15, 2025

2021 yılından beri Salzburg forması giyen 22 yaşındaki Dorgeles Nene; Liefering, SV Ried ve Westerlo'da kiralık forma giymişti.

Geçtiğimiz sezon ligde 30 maça çıkan Dorgeles Nene, 13 gol ve 8 asistlik skor katkısı vermişti. Malili kanat oyuncusunun Salzburg ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.