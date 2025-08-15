Fener Kerem'in alternatifini buldu! Ünlü gazeteci anlaşmayı duyurdu

Fener Kerem'in alternatifini buldu! Ünlü gazeteci anlaşmayı duyurdu

Skorer kanat arayışını sürdüren Fenerbahçe, Salzburg'un Malili genç yıldızı için kulübüyle anlaştı. Sarı lacivertlilerin transfer için 20 milyon euroya yakın bonservis ödeyeceği belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Kerem Aktürkoğlu transferinde Benfica ile anlaşmazlığa düşen Fenerbahçe, aradığı ismi Avusturya'da buldu.

Fransız gazeteci Marc Mechenoua'nun aktardığına göre sarı lacivertliler, RB Salzburg'un 22 yaşındaki Malili sol kanadı Dogalers Nene için 20 milyon bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri de transfer gelişmesini paylaşırken bir diğer İtalyan gazeteci Matteo Moretto da paylaşıma göz kırma emojisi ile karşılık verdi.

2021 yılından beri Salzburg forması giyen 22 yaşındaki Dorgeles Nene; Liefering, SV Ried ve Westerlo'da kiralık forma giymişti.

Geçtiğimiz sezon ligde 30 maça çıkan Dorgeles Nene, 13 gol ve 8 asistlik skor katkısı vermişti. Malili kanat oyuncusunun Salzburg ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

