Fener Rum Patriği Bartholomeos’tan Türkiye'yi ayağa kaldıran kehanet

Düzenleme: Kaynak: Taka Gazetesi
Fener Rum Patriği Bartholomeos’tan Türkiye'yi ayağa kaldıran kehanet

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un durup dururken yaptığı açıklama Türkiye'de soğuk duş etkisi yaptı. Kehanet olarak algılanan açıklama kısa sürede sosyal medya platformu X'te de çok büyük etkileşim aldı. Paylaşımın altına yüzlerce yorum yapıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un “Trabzonspor şampiyon olacak” açıklaması Türkiye’de gündem yarattı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran sözler, bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Trabzonspor ile ilgili yaptığı açıklama, Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Bartholomeos, “Bu sene Trabzonspor şampiyon olacak” diyerek bordo-mavili taraftarları coşturdu.

Sosyal medya platformu X’te hızla yayılan bu sözler, kısa sürede yüzlerce yorum aldı ve taraftarlar arasında adeta bir kehanet gibi algılandı. Patriğin bu beklenmedik çıkışı, futbol camiasında hem şaşkınlık hem de merak uyandırdı.

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Trabzonspor, en son 2021-2022 sezonunda Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ezici bir üstünlükle şampiyonluk ipini göğüslemişti. 10 yıl aradan sonra gelen bu zafer, taraftarları sevince boğmuştu. Ancak son üç sezonda kupa hasreti çeken bordo-mavililer, Patriğin sözleriyle yeniden umutlandı.

Taraftarlar, rakiplerin güçlü kadrolarına rağmen inanç ve azimle şampiyonluğa ulaşabileceklerine inanıyor. Özellikle adil hakem yönetimlerinin önemine vurgu yapan taraftarlar, bu kehanetin gerçekleşmesini umut ediyor.

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Bartholomeos’un bu açıklamayı neden yaptığı ise merak konusu. Kimileri bunu bir başarı temennisi olarak görürken, kimileri Patrik’in Trabzonspor’a olan sempatisini dile getirdiğini düşünüyor. X platformunda yapılan yorumlarda, “Nostradamus gibi konuştu” esprileri dikkat çekti.

Trabzonspor Kulübü’nden henüz resmi bir açıklama gelmese de, bu sözler camiada büyük bir motivasyon yarattı. Süper Lig’in 2025-2026 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bu destekle sezona daha iddialı başlamayı hedefliyor. Futbolseverler, Patriğin kehanetinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyor.

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