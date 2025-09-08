Fenerbahça yıldız oyuncunun ayrılığını bildirdi!

Fenerbahçe'de forma giydiği 2 sezonda toplam 75 maça çıkan Ganalı oyuncu Alexander Djiku, Spartak Moskova'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

DJIKU'NUN AYRILIĞI TFF'YE BİLDİRİLDİ

Sarı lacivertli kulüp, 31 yaşındaki tecrübeli stoperin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

SPARTAK MOSKOVA'YA TRANSFER OLUYOR

Djiku'nun Spartak Moskova'ya transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN BU DÖNEMDE AYRILAN 3. STOPER

Djiku, Fenerbahçe'den bu yaz döneminde ayrılan 3. stoper oldu. Daha önce Diege Carlos'u Como'ya kiralayan Sarı Lacivertliler Yusuf Akçiçek'i de Al Hilal'e satmıştı.