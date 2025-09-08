Fenerbahça yıldız oyuncunun ayrılığını bildirdi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahça yıldız oyuncunun ayrılığını bildirdi!

Fenerbahçe, Spartak Moskova'ya transfer olmaya hazırlanan Alexander Djiku'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de forma giydiği 2 sezonda toplam 75 maça çıkan Ganalı oyuncu Alexander Djiku, Spartak Moskova'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

DJIKU'NUN AYRILIĞI TFF'YE BİLDİRİLDİ

Sarı lacivertli kulüp, 31 yaşındaki tecrübeli stoperin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

SPARTAK MOSKOVA'YA TRANSFER OLUYOR

Djiku'nun Spartak Moskova'ya transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

djiku.jpg

FENERBAHÇE'DEN BU DÖNEMDE AYRILAN 3. STOPER

Djiku, Fenerbahçe'den bu yaz döneminde ayrılan 3. stoper oldu. Daha önce Diege Carlos'u Como'ya kiralayan Sarı Lacivertliler Yusuf Akçiçek'i de Al Hilal'e satmıştı.

Son Haberler
Trabzonspor yeni transferi Onana'ya ne zaman kavuşacak?
Trabzonspor yeni transferi Onana'ya ne zaman kavuşacak?
Fransa'da hükümet düştü
Fransa'da hükümet düştü
Arkadaşını öldüren sanığa 15 yıl hapis: Üvey anne tartışması kanlı bitmişti
Arkadaşını öldüren sanığa 15 yıl hapis
Gazze kentindeki çatışmalarda 4 İsrail askeri öldü
4 İsrail askeri öldü
İş makinesi Körfez’de terör estirdi! 2 otomobile ve balkona çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı
İş makinesi Körfez’de terör estirdi! 2’si çocuk 4 yaralı