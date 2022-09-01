Fenerbahçe - Kayserispor maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul'da oynanacak olan Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Ali Palabıyık atandı.

Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Ali Palabıyık'a bu maçta Süleyman Özay ve Erdem Bayık yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Volkan Bayarslan belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

3 Eylül 2022 Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor müsabakası saat 21.45'de başlayacak.