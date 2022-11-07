Top Serdar Aziz'in elinden dönmedi mi? Kadıköy'de penaltı tartışması

Fenerbahçe-Sivasspor maçının 24. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Sivasspor atağında ceza alanına ortalanan top Serdar Aziz'in eline çarptı.
VAR'dan gelen uyarılıyla hakem Hüseyin Göçek oyunu durdurdu.
Bir süre VAR'la yaptığı görüşmeden sonra pozisyonu izlemeye gerek görmeden oyunu devam ettirdi.
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