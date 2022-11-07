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  • Top Serdar Aziz'in elinden dönmedi mi? Kadıköy'de penaltı tartışması

Top Serdar Aziz'in elinden dönmedi mi? Kadıköy'de penaltı tartışması

Fererbahçe ile Sivasspor arasındaki karşılaşmanın 24. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 20:31
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Fenerbahçe - Sivasspor maçında tartışmalı pozisyon 

Top Serdar Aziz'in elinden dönmedi mi? Kadıköy'de penaltı tartışması
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Fenerbahçe-Sivasspor maçının 24. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Sivasspor atağında ceza alanına ortalanan top Serdar Aziz'in eline çarptı.

VAR'dan gelen uyarılıyla hakem Hüseyin Göçek oyunu durdurdu.

Bir süre VAR'la yaptığı görüşmeden sonra pozisyonu izlemeye gerek görmeden oyunu devam ettirdi.

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yazık
7.11.2022 21:15
Demek kiii sorun yokmusss.  
 
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