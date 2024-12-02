Fenerbahçe 1-0 Gaziantep FK. Kadıköy'de ilk gol erken geldi

Sarı lacivertli ekip, Galatasaray’ın berabere kaldığı haftada liderle aradaki puan farkını 3'e indirmek için Gaziantep FK karşında mutlak galibiyet arıyor.
FENERBAHÇE 1-0 GAZİANTEP FK
9' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Tadic'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Youssef En-Nesyri, karşı karşıya pozisyonda topu yan ağlara vurdu.
8' Hızlı gelişen hücumda sol çaprazda topla buluşan Youssef En-Nesyri arka direkteki Tadic'i görmek istedi, yine savunma araya girdi.
7' Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, orta alandaki Tadic'i görmek istedi ancak savunma araya girdi.
5' Christopher Lungoyi sol kanattan çizgiye inerek ortasını yapmak istedi, Osayi-Samuel araya girerek topu kornere gönderdi.
3’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Gaziantep FK (Oğuz)
1' Maç başladı.
SARI LACİVERTLİ EKİPTE İKİ EKSİK VAR
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş’ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
Sarı-lacivertli ekipte tecrübeli savunmacı Djiku ise, kart görürse Beşiktaş derbisinde cezalı olacak.
Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının 11'leri ise şöyle:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Kostic, İsmail, Fred, Tadic, İrfan Can, Oğuz Aydın, En-Nesyri
Gaziantep: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan