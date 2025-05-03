Fenerbahçe 118 yaşında

Türk sporunda 9 branşta faaliyet gösteren Fenerbahçe Spor Kulübü, kuruluşunun 118. yılını kutluyor.

1899 yılında "Siyah Çoraplılar" adıyla bir araya gelen ve daha sonra 1902 yılında Kadıköy Futbol Kulübünü kuran Moda ve Kadıköy'deki gençlerin bu iki girişimi başarıyla sonuçlanamadı. Aynı gençler, 1907 yılında bir daha kapanmamak üzere Fenerbahçe Futbol Kulübünü kurdu.

Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesiyle de tarihe geçen Fenerbahçe'de ilk başkan Ziya Bey (Songülen), ilk genel sekreter Ayetullah Bey, ilk genel kaptan ve veznedar Necip Bey (Okaner) oldu. Fenerbahçe Futbol Kulübü, 1908 yılında dernekleşen ilk kulüp olma ünvanını elde etti.

Kuruluşunda renkleri sarı-beyaz olan Fenerbahçe Futbol Kulübü, 1909 yılında adını Fenerbahçe Spor Kulübü olarak değiştirdi ve bugüne kadar kullandığı sarı-lacivert renklerini aldı.

Futbolcu Hikmet Topuz tarafından çizilen ve eski başkanlardan Tevfik Taşçı tarafından Manchester'da yaptırılan Fenerbahçe'nin ilk rozetinin üzerindeki harfler, 1929 yılından itibaren yeni Türkçe harflere çevrildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1. Dünya Savaşı sürerken 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve yakın arkadaşı Sabri Toprak ile sarı-lacivertli kulübü ziyaret etti.

Atatürk, Elkatipzade Mustafa Bey'in kendisine kulüp hatıra defterini uzatması üzerine eski Türkçe ile deftere "Fenerbahçe Kulübünün her tarafta mazhar-ı takdir olmuş bulunan asarı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim." ifadelerini yazdı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ziyareti sebebiyle her yıl 3 Mayıs, aynı zamanda Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanmaya başladı.

FUTBOLDAKİ BAŞARILAR

Futbolda 19 Süper Lig şampiyonluğu elde eden sarı-lacivertliler, 1959'da Birinci Futbol Ligi başlamadan önceki dönemde 6 Milli Küme ve 3 Türkiye Futbol Şampiyonası birinciliği yaşadı.

Türkiye Kupası'nı 7, Türkiye Süper Kupası'nı ise 9 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 1 Balkan Kupası, 8 Başbakanlık Kupası, 2 Atatürk Kupası, 16 İstanbul Ligi, 4 İstanbul şildi, 1 İstanbul Kupası, 1 General Harrington Kupası, 4 Donanma Kupası ve 12 TSYD Kupası kazandı.

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, 2012-2013 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösterdi.

33 BAŞKAN GÖREV YAPTI

Fenerbahçe Kulübü, bugüne kadar 33 başkan idaresinde yönetildi.

Sarı-lacivertlilerde sırasıyla Nurizade Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Tevfik Haccar Taşçı, Hakkı Saffet Tarı, Galip Kulaksızoğlu, Osman Fuat Efendi, Emirzade Arif, Mehmet Hulusi Bey, Hamit Hüsnü Kayacan, Sabri Toprak, Nazım Bey, Nuri Sekizinci, Ömer Faruk Efendi, Şükrü Saracoğlu, Ali Muhittin Hacıbekir, Osman Kavrakoğlu, Bedii Yazıcı, Zeki Rıza Sporel, Agah Erozan, Medeni Berk, Hasan Kamil Sporel, Razi Trak, İsmet Uluğ, Faruk Ilgaz, Emin Cankurtaran, Ali Şen, Fikret Arıcan, Tahsin Kaya, Metin Aşık, Güven Sazak, Hasan Özaydın, Aziz Yıldırım ve Ali Koç başkanlık görevine geldi.

Sarı-lacivertlilerde, Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.

AZİZ YILDIRIM TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanlığına 1 oy farkla 1998 yılında seçilen Yıldırım, özellikle tesisleşmede yaptığı çalışmalarla dikkati çekti.

Yıldırım, 2018 yılında 20 yıllık başkanlık görevini Ali Koç'a devretti.