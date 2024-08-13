Fenerbahçe 16 yıldır hasret

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe 16 yıldır hasret

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıktı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lille ile sahasında 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi hasreti böylece 16 yıla çıktı.

En son 2007-2008 sezonunda Arthur Zico yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, o dönemde başarılı bir performans sergileyerek çeyrek finale yükselmişti.

Çeyrek finalde Chelsea'ye elenen Fenerbahçe, o tarihten bu yana Şampiyonlar Ligi elemelerinden gruplara kalmayı başaramadı.

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