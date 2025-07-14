Fenerbahçe 17 futbolcunun sözleşmesini uzattı

Kaynak: AA
Fenerbahçe 17 futbolcunun sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'nda yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 17 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yağmur Uraz, Ece Türkoğlu, İpek Kaya, Yaşam Göksu, Natalia Munteanu, Göknur Güleryüz, Zeynep Akdeniz, Konya Plummer, Ümran Özev, Busem Şeker, Cansu Gürel, Fatoş Yıldırım, Mesude Alayont, Mevlüde Melek Okuyan, Karyna Alkhovik, Roselord Borgella ve Zeynep Kerimoğlu, 2025-2026 sezonunda da Fenerbahçe forması giyecek.

Ayrıca geçen sezon kadroda yer alan ve sözleşmeleri 2025-2026 sezonunu da kapsayan Zoe Van Eynde, Regina Ibiang Otu, Marta Cox, Azumah Bugre ve Mariam Diakite de yeni sezon kadro planlamasında yer alacak.

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