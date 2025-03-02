Fenerbahçe 18 maçtır yenilmiyor!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler oynadığı son 18 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini 11 Aralık 2024'te Athletic Bilbao karşısında alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 11'i Süper Lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere son 18 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Fenerbahçe bu süreçte 46 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

KADIKÖY'DE ÜST ÜSTE 9. GALİBİYET

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve evindeki kazanma alışkanlığını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasındaki aldığı tek puan kaybını Galatasaray karşısında yaşadı ve daha sonra 9 maçta 27 puan topladı.

Fenerbahçe bu süreçte Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u yenmeyi başardı. Sarı-lacivertliler iç sahada 12 maçta 11. galibiyetini alırken, rakip filelere 31 gol attı, kalesinde 11 gol gördü. Kanarya, evinde en uzun seriyi (10 maç) 2011-2012 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde yakalamıştı.