Fenerbahçe 18 milyon Euro'luk Uruguaylı maestro için devrede!

Fenerbahçe'nin Braga forması giyen Uruguaylı yıldız Rodrigo Zalazar için devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson hamlelerinin ardından rotayı orta sahaya çevirdi. Sarı-Lacivertliler’in son gözdesi, Portekiz ekibi Braga’nın Uruguaylı orta sahası Rodrigo Zalazar oldu.

URUGUAY BASINI DUYURDU

Uruguay basınından Sport 890’ın haberine göre; Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için Braga ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki temasların sürdüğü aktarıldı.

18 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Zalazar, geçtiğimiz sezon 6 milyon Euro bonservisle Schalke 04’ten Braga’ya transfer olmuştu.

GOL KATKISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi’nde 19 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Zalazar, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’nde çıktığı 6 maçta 3 gol kaydetmiş ve Braga’nın Avrupa Ligi bileti almasında önemli rol oynamıştı.

