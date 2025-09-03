Fenerbahçe 18 milyon Euro'luk Uruguaylı maestro için devrede!

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson hamlelerinin ardından rotayı orta sahaya çevirdi. Sarı-Lacivertliler’in son gözdesi, Portekiz ekibi Braga’nın Uruguaylı orta sahası Rodrigo Zalazar oldu.

URUGUAY BASINI DUYURDU

Uruguay basınından Sport 890’ın haberine göre; Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için Braga ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki temasların sürdüğü aktarıldı.

18 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Zalazar, geçtiğimiz sezon 6 milyon Euro bonservisle Schalke 04’ten Braga’ya transfer olmuştu.

GOL KATKISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi’nde 19 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Zalazar, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’nde çıktığı 6 maçta 3 gol kaydetmiş ve Braga’nın Avrupa Ligi bileti almasında önemli rol oynamıştı.