Fenerbahçe’de kış transfer döneminde takıma katılacak ilk isim belli oldu. Hollanda Ligi takımlarından PSV forması giyen Joey Veerman’ı renklerine bağladı. Hollandalı futbolcu, bu sezon PSV forması ile çıktığı 22 maçta 8 gol atarken 7 asist yaptı.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, Veerman’ın 1 Ocak’ta aktif hale gelecek 23 milyon euro’luk serbest kalma maddesini kullanarak transferi tamamladı. 27 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe bu transferin gerçekleşmesi için 2 Ocak’ı bekliyor. Bununla Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun yönetimden beklediği orta saha transferi tamamlanmış oldu.