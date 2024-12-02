Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK. Zirve yarışını kızıştıran galibiyet

Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE 3-1 GAZİANTEP FK

89' Gol... Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK Dzeko

78’ Gol… Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK (Becao)

74' Amrabat derin pasla Oğuz'u savunma arkasına kaçırmak istedi, savunma topu uzaklaştırdı.

73' Gaziantep FK'de Ogün kenara geldi, Mandouki oyunda.

72' Fenerbahçe'de Samet Akaydin sarı kart gördü.

70' Oğuz'un orta alandan ceza alanına şişirdiği topta Samet'ten önce kaleci topu kontrol etti.

69' Saint-Maximin çizgiye inip yerde ortaladı, yine Arda topu kornere gönderdi.

68' Hızlı hücumda Maxim sağ kanattaki Deian Sorescu'yu gördü, Filip Kostic son anda şutu önledi.

66' Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ve Osayi-Samuel kenara geldi. Dzeko ve Szymanski oyunda.

63' Ogün sağ kanatta Maximin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

62' Saint-Maximin yine sol çaprazdan şutunu çekti, top bu kez üstten auta gitti.

60' Gaziantep FK'de Daubin oyunda. Kodro kenara geldi.

49' Sol kanatta topla buluşan Maximin ceza alanına ortaladı, savunmadan seken top kornere gitti.

48' Fenerbahçe gole yaklaştı! Oğuz'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Tadic'in vuruşu savunmadan sekip kornere gitti.

47' Tadic savunma arkasına sarkan Youssef En-Nesyri'yi görmek istedi, savunma araya girdi.

46' Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin oyuna dahil oldu. İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kenara geldi.

46' İkinci yarı başladı

45' İlk yarı sona erdi

41’ Gol… Fenerbahçe 1-1 Gaziantep FK (Okereke)

29' Gaziantep FK'de Deian Sorescu köşe vuruşu esnasında yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahaya dahil oldu.

28' Christopher Lungoyi sol kanattan ortasını yapmak istedi, Osayi'den seken top kornere gitti.

9' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Tadic'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Youssef En-Nesyri, karşı karşıya pozisyonda topu yan ağlara vurdu.

8' Hızlı gelişen hücumda sol çaprazda topla buluşan Youssef En-Nesyri arka direkteki Tadic'i görmek istedi, yine savunma araya girdi.

7' Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, orta alandaki Tadic'i görmek istedi ancak savunma araya girdi.

5' Christopher Lungoyi sol kanattan çizgiye inerek ortasını yapmak istedi, Osayi-Samuel araya girerek topu kornere gönderdi.

3’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Gaziantep FK (Oğuz)

1' Maç başladı.

Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının 11'leri

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Kostic, İsmail, Fred, Tadic, İrfan Can, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Gaziantep: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan