Fenerbahçe 3-1 kazandı Galatasaray’a fark attı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. hafta maçında Fenerbahçe Opet evinde Çukurova Belediye Spor Kulübü 'nü 3-1 yenerek liderlik koltuğundaki puan farkını korudu.

Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son haftası olan 26. hafta maçında Fenerbahçe Opet evinde Çukurova Belediye Spor Kulübü'nü konuk etti.



Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-1 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, ligde oynadığı 25 maçta 23. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile arasında 10 galibiyet farkı var.

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