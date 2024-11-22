Fenerbahçe 30 milyon euroluk teklifi reddetti. Nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe’de bir yandan ara transferde kadroya katılması planlanan oyuncular için çalışmalar devam ederken diğer yandan da iç transferde imzaların atılması için görüşmeler sürüyor.

Sarı lacivertlilerle ilgili ortaya çıkan bir haber duyanları şoke etti. Sarı lacivertlilere sezon başında rekor bedelle transfer olan En Nesyri’ye Suudi Arabistan’dan talip çıkması bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Cristiano Ronaldo ve Talisca’nın forma giydiği takımın çılgın bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu, Sports Digitale’de yayınladığı videoda Al Nassr’ın Faslı golcü için 30 milyon euroluk bir teklif yaptığını ancak sarı lacivertlilerin bu teklifi reddettiğini söyledi. Sabuncuoğlu, Suudi kulübünün, Ronaldo’nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı forvet ve 10 numara arayışında olduğunu ve bu yüzden En Nesryi için teklif götürdüğünü söyledi. Sabuncuoğlu, Fenerbahçe’nin teklifi reddetme gerekçesinin devre arasında Faslı golcü kalitesinde bir forvet bulamayacakları düşüncesi olduğunu vurguladı.

???? Insider yayında!



▪️Fenerbahçe iç transferde hangi oyuncu ile şartlarda anlaştı?

▪️Fenerbahçe, Talisca transferinde hangi aşamada?

▪️Rafa Silva transferinin bilinmeyen gerçekleri

▪️Galatasaray'ın kanat transferinde oyuncu tamam, kulüp bekleniyor!



????️ @yagosabuncuoglu x… pic.twitter.com/dEqITQoOft — Sports Digitale (@SportsDigitale) November 21, 2024

TALİSCA FENERBAHÇE’YE ÇOK YAKIN

Fenerbahçe’nin bir süredir gündeminde olan Talisca ile ilgili de çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sabuncuoğlu, Brezilyalı golcü için girişimlerini sürdüren sarı lacivertlilerin oyuncuyu ikna etmeye yaklaştığını söyledi. Talisca’nın yüksek maliyetine dikkat çeken Sabuncuoğlu, takımın maaş dengesini bozmayacak şekilde bir formül üretildiğini söyledi. Sabuncuoğlu, Acun Ilıcalı’nın Talisca’yı ikna etmeye çok yaklaştığının altını çizdi.

İRFAN CAN İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDILAR

Öte yandan, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de geleceği konusunda son dönemde çok sayıda iddia ortaya atılan İrfan Can Kahveci'nin takımda kalmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Milli futbolcu ile sarı-lacivertliler arasındaki pazarlıklarda sona yaklaşıldığı aktarıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile sözleşme uzatmak için prensip anlaşması sağladı. Yapılan anlaşma ile İrfan Can’ın maaşına ciddi bir zam yapılarak yabancı oyuncuların maaşına yakın bir para verileceğini öğrenildi.