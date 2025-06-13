Fenerbahçe 35'lik Premier Lig yıldızına teklif yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe 35'lik Premier Lig yıldızına teklif yaptı

Transferde gaza basan Fenerbahçe'nin İngiliz yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

Sözleşmesi biten Bright Osayi Samuel ile anlaşamayan sarı lacivertlilerin Manchester City'nin İngiliz sağ beki Kyle Walker için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

2017 yılında Tottenham'dan Manchester City'ye 52 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Walker, mavilerde 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanmıştı.

35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Milan'da kiralık olarak geçirmişti.

Son Haberler
Büyük yarış: Hedefte Serdar Adalı var!
Büyük yarış: Hedefte Serdar Adalı var!
17 yaşındaki genç kızdan 10 gündür iz yok!
17 yaşındaki genç kızdan 10 gündür iz yok!
Sakarya’da yürek yakan kaza! Traktörün altında can verdi
Sakarya’da yürek yakan kaza! Traktörün altında can verdi
Karaciğer sağlığının gizli kahramanları olan 10 besin ortaya çıktı
Karaciğer sağlığının gizli kahramanları olan 10 besin ortaya çıktı
İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tebriz ve Şiraz vurdu
İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tebriz ve Şiraz vurdu