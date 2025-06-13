Fenerbahçe 35'lik Premier Lig yıldızına teklif yaptı

Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

Sözleşmesi biten Bright Osayi Samuel ile anlaşamayan sarı lacivertlilerin Manchester City'nin İngiliz sağ beki Kyle Walker için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

???? Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Kyle Walker için resmi teklif yaptı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 13, 2025

2017 yılında Tottenham'dan Manchester City'ye 52 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Walker, mavilerde 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanmıştı.

35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Milan'da kiralık olarak geçirmişti.