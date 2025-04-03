Fenerbahçe 4. derbide de gülemedi

Kaynak: İHA
Fenerbahçe 4. derbide de gülemedi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 4. derbiyi de kazanamadı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 2-1 kaybetti.

DERBİLERİ KAZANAMADI

Sarı-lacivertliler bu sonuçla kupaya veda ederken, ezeli rakibiyle sahasında oynadığı 2. maçı da kaybetti. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 15. haftada konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Ligin 25. haftasında Rams Park'ta sarı-kırmızılılar ile golsüz berabere kaldı. Kanarya, bu sezon 3. lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe, ligin 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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