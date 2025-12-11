Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği kritik mücadelede Erwan Finjean ve Valentin Evrard ise yardımcı hakemler olarak görev yapacaklar.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada bulunuyor.

Brann ise 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Norveç ekibi, 8 puanla 19. sırada yer alıyor.

BRANN VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Brann: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Mathisen, Finne, Holm.

Fenerbahçe: Ederson, Oğuz Aydın, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK BULUNUYOR

Sarı-lacivertli temsilcimizde Marco Asensio'nun yanı sıra Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü de kadroya alınmayan diğer isimler oldu.

Jhon Duran ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda kendine yer bulamadı.