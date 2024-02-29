Fenerbahçe 5 maç sonra kazanmak istiyor

Fatih Saboviç
Fenerbahçe 5 maç sonra kazanmak istiyor
İç sahadaki son dört maçını kazanan Fenerbahçe Beko, Baskonia'ya karşı galibiyet serisini beş maça çıkarmanın peşinde...

THY Euroleague’de Fenerbahçe Beko, 27. haftada Baskonia Vitoria-Gasteiz ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele yarın saat 20.45’te başlayacak. 18 Şubat’ta Konya’da oynanan Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes’i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 11 gün sonra ilk resmi maçına Baskonia karşısında çıkacak. Euroleague’de son 2 deplasman maçında mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, ligde 26 maçta 15 galibiyet, 11 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. İspanyol ekibi ise 14 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

ARALARINDAKİ 33. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ile Baskonia, Euroleague’de bugüne kadar 32 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galibiyetle ayrılırken, İspanyol ekibi 17 maçta üstünlük sağladı. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 80-79’luk skorla kaybetti. Rakibine karşı Euroleague’de son 4 müsabakayı kaybeden sarı-lacivertliler, İstanbul’da kazanarak bu seriyi sonlandırmak istiyor.

İŞTE İKİ TAKIMDA ÖNE ÇIKANLAR
Euroleague'de bu sezon Fenerbahçe 81.12 sayı, 33.5 ribaund ve 17.7 asist ortalamalarıyla oynarken; Baskonia ise 82.77 sayı, 35.3 ribaund ve 19.3 asist ortalaması elde etti. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin 13.6 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, İspanyol ekibinde de Markus Howard 19.2 sayı ortalaması yakaladı.

FENERBAHÇE BEKO 4 MAÇTIR GALİP GELİYOR
Bu sezon evinde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, iç sahada en başarılı takımlar arasında yer alıyor. Jasikevicius’un öğrencileri, taraftarı önünde çıktığı son 4 maçta parkeden galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi’nde de sahasında 9 maçın tamamını kazanmayı başardı.

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