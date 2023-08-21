Fenerbahçe: 5 - Samsunspor: 2

Editör: Fatma Demirkaya
Süper Lig'in 2. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin tarihinde 61. kez karşılaşacağı Samsunspor'a son 10 maçtaki üstünlüğü ise dikkatlerden kaçmadı.
61. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR
Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde 61. kez karşılaşacakları Karadeniz ekibine büyük bir üstünlüğü var. Şu ana kadar ligde oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, 34 galibiyet alırken Samsunspor ise 12 galibiyet alabildi. 14 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜK KURDU
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan son 10 maç özelinde ise Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında Samsunspor'a 5-2'lik üstünlüğü var.
İşte oynanan son 10 karşılaşmanın sonuçları:
23.11.2003: Samsunspor 3-0 Fenerbahçe
29.01.2004: Samsunspor 0-1 Fenerbahçe
18.04.2004: Fenerbahçe 1-1 Samsunspor
14.08.2004: Fenerbahçe 2-1 Samsunspor
05.02.2005: Samsunspor 1-1 Fenerbahçe
27.08.2005: Fenerbahçe 5-2 Samsunspor
11.02.2006: Samsunspor 0-5 Fenerbahçe
23.10.2011: Fenerbahçe 0-0 Samsunspor
02.02.2012: Samsunspor 3-1 Fenerbahçe
21.03.2012: Fenerbahçe 3-0 Samsunspor