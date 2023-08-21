Fenerbahçe: 5 - Samsunspor: 2

Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig'in 2. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin tarihinde 61. kez karşılaşacağı Samsunspor'a son 10 maçtaki üstünlüğü ise dikkatlerden kaçmadı.

61. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde 61. kez karşılaşacakları Karadeniz ekibine büyük bir üstünlüğü var. Şu ana kadar ligde oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, 34 galibiyet alırken Samsunspor ise 12 galibiyet alabildi. 14 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜK KURDU

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan son 10 maç özelinde ise Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında Samsunspor'a 5-2'lik üstünlüğü var.

İşte oynanan son 10 karşılaşmanın sonuçları:

23.11.2003: Samsunspor 3-0 Fenerbahçe

29.01.2004: Samsunspor 0-1 Fenerbahçe

18.04.2004: Fenerbahçe 1-1 Samsunspor

14.08.2004: Fenerbahçe 2-1 Samsunspor

05.02.2005: Samsunspor 1-1 Fenerbahçe

27.08.2005: Fenerbahçe 5-2 Samsunspor

11.02.2006: Samsunspor 0-5 Fenerbahçe

23.10.2011: Fenerbahçe 0-0 Samsunspor

02.02.2012: Samsunspor 3-1 Fenerbahçe

21.03.2012: Fenerbahçe 3-0 Samsunspor