Fenerbahçe Abu Dabi'ye moralli gidiyor: Galatasaray'a dev fark

Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti ve Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider olarak tamamladı.

TARIK BIBEROVIC EN SKORER İSİM OLDU

Sarı-lacivertli ekip ligde çıktığı 30 maçta 27 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'dan 16 sayıyla Tarık Biberoviç oldu. Sarı-kırmızılılar ise 20 Mayıs Salı günü ligin son hafta maçında sahasında Anadolu Efes'i ağırlayacak.

İSTİFA SESLERİ

Öte yandan Fenerbahçe tribünlerde yönetim istifa sesleri yükseldi. "Sevgili taraftarlarımız bugün sadece Final Four’a giden Fenerbahçe Beko için tezahürat yapalım" anonsu yapıldı. Ardından istifa tezahüratlarına devam etti.

FENERBAHÇE BEKO 94 GALATASARAY 70

SALON: Ülker Etkinlik ve Spor

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Nazlı Cisil Güngör

FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberoviç 16, Nigel Hayes 10, Guduric 14, Baldwin IV 15, McCollum 2, Melli 3, Metecan Birsen 12, Colson 8, Sertaç Şanlı 4, Hall 7, Melih Mahmutoğlu 3, Emre Ekşioğlu

GALATASARAY: Cummings 9, Blumbergs 6, Buğrahan Tuncer 15, Palmer Jr 10, Wallace 10, Izundu 10, Sadık Kabaca 4, Samet Geyik 3, Yaman Alişan 3, Altan, Young

1'İNCİ PERİYOT: 23-16

DEVRE: 53-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-52