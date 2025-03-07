Fenerbahçe açıkladı! Çağlar Söyüncü sahalardan ne kadar uzak kalacak

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers karşılaşmasında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiğini açıklandı. Oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Glasgow Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün @AcibademSaglik Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.