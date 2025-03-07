Fenerbahçe açıkladı! Çağlar Söyüncü sahalardan ne kadar uzak kalacak

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Fenerbahçe açıkladı! Çağlar Söyüncü sahalardan ne kadar uzak kalacak

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers karşılaşmasında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiğini açıklandı. Oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Glasgow Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün @AcibademSaglik Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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