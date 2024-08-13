Fenerbahçe açıkladı. Transferde imzalar atıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe açıkladı. Transferde imzalar atıldı

Fenerbahçe Kulübü'nden transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçe'de imzalar atıldı

Fenerbahçe Kulübü, iç transferi açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Altyapımızdan yetişen ve geçtiğimiz sezon çifte lisans uygulamasıyla Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Koleji Novotel formaları giyen genç sporcumuz Mert Emre Ekşioğlu ile Kulübümüz arasında iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre 2 Ocak 2002 doğumlu olan ve guard pozisyonunda görev alan oyuncumuz, 2025-26 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giymeye devam edecektir.

Emre Ekşioğlu, geride bıraktığımız sezonda TBL’de mücadele eden Fenerbahçe Koleji Novotel’in değerli bir parçası olmanın yanı sıra, Fenerbahçe Beko’ya Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası kulvarlarında önemli katkı sağlamıştı.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Mert Emre Ekşioğlu’na hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"


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