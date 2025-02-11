Fenerbahçe acil eylem planını devreye koydu

Kaynak: TRT Spor
Fenerbahçe acil eylem planını devreye koydu

Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Fenerbahçe acil eylem planını devreye aldı. Sarı lacivertlilerde sağlık ekibi sakatlık sürelerini kısaltmak için harekete geçerken teknik direktör Mourinho ise mecburi rotasyona gidiyor.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ı takibi sürdüren Fenerbahçe’de üst üste yaşanan sakatlıkla teknik heyeti düşündürüyor. Teknik Direktör Mourinho kadroda değişiklikler yaparken sağlık ekibi de acil eylem planını devreye alarak sakatlık sürelerini kısaltmaya çalışıyor.

TRT Spor’da yer alan habere göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor Futbol Kulübü maçında sakatlanan Yusuf Akçiçek ile tedavisinde sona gelinen Dominik Livakovic’in Galatasaray derbisine yetişeceği öğrenildi.

Yine aynı maçta sakatlanan Alexander Djiku ile Corendon Alanyaspor mücadelesinde oyundan çıkmak zorunda kalan Çağlar Söyüncü için de sağlık heyetinin yoğun mesai harcadığı öğrenildi. İki oyuncuyu da 10 gün içinde sahalara döndürmek adına tedavi sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Alanya deplasmanında sakatlanan İsmail Yüksek'in ise Galatasaray derbisine yetişme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Yeni transfer Diego Carlos’un da tedavisi en az 4 hafta daha sürecek.

Fenerbahçe'de, Mert Müldür'ün ise tedavisi tamamlandı. 25 yaşındaki oyuncunun, İstanbul'da oynanacak Anderlecht maçında Sofyan Amrabat ve Milan Skriniar ile savunma hattında görev yapması bekleniyor.

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