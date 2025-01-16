Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Pazar günü oynanacak kritik maçın hazırlıkları yarın da sürecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmasıyla ile başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler, günün antrenmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

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Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Adana Demirspor maçının hazırlılarına devam edecek.

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