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Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe'de

Fenerbahçe defansa takviye yaptı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:09
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Fenerbahçe Adana Demirspor'dan defans stoperi gerçekleştirdi

Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan transfer yapıyor.

A Spor'un haberine göre Kanarya, Adana Demirsporlu Tayyip Talha'yı kadrosuna katıyor.

Sarı lacivertliler, Tayyip Talha transferi için Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına vardı.

İŞTE BONSERVİSİ
Fenerbahçe, Akdeniz ekibi ile 1.5 milyon Euro'nun yanı sıra bonuslar ve sonraki satıştan pay içeren bir teklif ile uzlaşmaya vardı.

Tayyip Talha Sanuç 8 Eylül Perşembe günü, akşam saatlerinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

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