Fenerbahçe Adanasporlu iki oyuncuya talip

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Fenerbahçe Adanasporlu iki oyuncuya talip

Adana Demirspor başkanvekili Gökhan Göktürk transferler konusunda açıklamalar yaptı.

Bu sezon Süper Lig'e veda eden Adana Demirspor'un oyuncuları transferin gözdesi. Birçok oyuncu için talipler artarken Radyospor'a konuşan Adana Demirspor başkanvekili Gökhan Göktürk Fenerbahçe'nin de iki oyuncuyu istediğini açıkladı.

"FENERBAHÇE MAESTRO VE DENİZ DÖNMEZER'İ İSTİYOR"

Göktürk "Adana Demirspor'da kaleci Deniz Dönmezer ve Maestro'nun talibi çok. Başkan bey ile de sürekli görüşüyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz. İki oyuncuyu da Fenerbahçe istiyor. Deniz'in Fenerbahçe'de ikinci kaleci olma ihtimali çok yüksek. Maestro 11'de oynayabilir.'' ifadelerini kullandı.

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