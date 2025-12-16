Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk devresinin bitmesine 1 maç kala Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi.

Ara transfer döneminde Domenico Tedesco'nun talebi doğtulrusunda kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Sarı Lacivertliler'den sürpriz bir hamle geldi.

FENERBAHÇE KENNETH TAYLOR'IN ŞARTLARINI SORDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Ajax forması giyen Hollandalı yıldız Kenneth Taylor'a resmen talip oldu. Fenerbahçe yönetiminin Ajax yetklilileriyle temasa geçerek 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun şartlarını sorduğu kaydedildi.

AJAX İLE 2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon 18 maçta forma giyerek 2 gol, 4 asistlik performans sergileyen Kenneth Taylor'ın Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.