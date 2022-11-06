﻿Fenerbahçe Alagöz Holding 36 sayı fark attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 98-62 yendi.
Tofaş Salonu'nda oynanan maçın 1. Periyodunu 33-16 önde geçen sarı lacivertli takım devreye de 66-33 önde girdi.
3. periyotta 87-52'lik üstünlük kuran Fenerbahçe, maçtan 98-62 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'de Mc Bride 26, Şerife Alperi Onar 24, Howard da 19 sayı yaptı.
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