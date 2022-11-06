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Fenerbahçe Alagöz Holding 36 sayı fark attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 98-62 yendi

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 16:33
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Fenerbahçe Alagöz Holding Bursa Uludağ'ı ezdi geçti

Fenerbahçe Alagöz Holding 36 sayı fark attı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 98-62 yendi.

Tofaş Salonu'nda oynanan maçın 1. Periyodunu 33-16 önde geçen sarı lacivertli takım devreye de 66-33 önde girdi.

3. periyotta 87-52'lik üstünlük kuran Fenerbahçe, maçtan 98-62 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Mc Bride 26, Şerife Alperi Onar 24,  Howard da 19 sayı yaptı.

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