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Fenerbahçe Alagöz Holding 44 sayı fark attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-53 yendi

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 16:33
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kayseri temsilcisini rahat geçti

Fenerbahçe Alagöz Holding 44 sayı fark attı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-53 yendi.

Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'ndaki maçta sarı lacivertli takım galibiyete rahat ulaştı.

Mc Bride 27, Howard 21 sayı yaparken, periyot sonuçları şöyle oluştu:

1. Periyot: 26-12

Devre: 51-29

3. Periyot: 75-50

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