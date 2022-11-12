Fenerbahçe Alagöz Holding 44 sayı fark attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-53 yendi.
Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'ndaki maçta sarı lacivertli takım galibiyete rahat ulaştı.
Mc Bride 27, Howard 21 sayı yaparken, periyot sonuçları şöyle oluştu:
1. Periyot: 26-12
Devre: 51-29
3. Periyot: 75-50
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