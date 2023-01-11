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Fenerbahçe Alagöz Holding ezdi geçti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, Atomeromu KSC'yi 91-71 yendi

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 21:42
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Fenerbahçe Alagöz Holding, Macar ekibine fark attı

Fenerbahçe Alagöz Holding ezdi geçti
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında Macar ekibi Atomeromu KSC'yi 91-71 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 7. galibiyetini aldı. Atomeromu KSC ise altıncı yenilgisini yaşadı.


Salon: Metro Enerji

Hakemler: Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Tomi Panov (Kuzey Makedonya), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)

Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır 5, Meesseman 25, McBride 9, Iagupova 19, Stewart 30, Sabally, Djordjevic, Alperi Onar 3, Raca

Atomeromu KSC: Hebard 6, Miklos 7, Studer 15, Wallace 19, Vivians 16, Balint 6, Krnjic 2

1. Periyot: 21-18

Devre: 47-40

3. Periyot: 71-54

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