Fenerbahçe alamamıştı! Galatasaray onu istiyor

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Efsane eldiven Fernando Muslera'ya veda eden Sarı-kırmızılılar, kaleci transferi için kolları sıvadı.

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Kadrosuna bir kaleci katmayı planlayan Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu açıklama yaptı. Kavukcu, ismi duyulmayan 3 kaleciyle ilgilendiklerini belirtti. Kavukcu'nun bu açıklamasının ardından gizli hedef ortaya çıktı.

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UĞURCAN ÇAKIR SÜRPRİZİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın gizli gizli ilgilendiği kaleci, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır. Teknik direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği milli eldiven, yerli kontenjanı nedeniyle de bir adım öne çıkıyor.

Uğurcan Çakır ile Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de ciddi şekilde ilgilenmiş fakat Trabzonspor, kaptanının Sarı-Lacivertliler'e transferi konusunda ikna olmamıştı.

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