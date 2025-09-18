Fenerbahçe-Alanyaspor maçında son dakika pozisyonu penaltı mıydı? Trio açıkladı!

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Alanyaspor ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda Fenerbahçe cephesi penaltı beklerken hakem Cihan Aydın bir süre VAR'ı dinledikten sonra penaltı olmadığına hükmederek maçın son düdüğünü çaldı.

TRİO PROGRAMINDA POZİSYON DEĞERLENDİRİLDİ

Tartışmalı kararların maça damga vurduğu mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve oyuncular hakem yönetimini sert dille eleştirirken yayıncı kuruluşun 'Trio' programında üç eski hakem tarafından son dakikada Sarı Lacivertliler'in penaltı beklediği pozisyon masaya yatırıldı.

"AÇIK, NET BARİZ BİR PENALTI"

Fenerbahçe'nin elle oynama beklediği pozisyon hakkında 'Trio' yorumcularının görüşleri şu şekilde:

Bülent Yıldırım: "Güven Yalçın dikkatsiz, kendini genişleterek geldi. Mesafenin yakın olması önemli değil. Alan genişletti. Açık, net bariz bir penaltı. Yakın saniyelerde ikinci penaltı. VAR müdahalesi gerektirecek kanıtlı penaltı."

"İKİSİ DE NET PENALTI"

Bahattin Duran: "Çok net penaltı. Sahada da, VAR odasında da penaltı. Güven elleri açarak geldi buraya. Açık olan eliyle topu süpürüp taşıdı. Eli açık topu taşıdı. İhlal olması için olabilecek bütün hareketi yaptı. Güven, kendisi bilerek ayağıyla topla oynasa cezalandırılmazdı. Topla oynayan Cenk, Güven'in top ayağına çarptı, bilerek oynadığı anlamına gelmez. Güven'in aldığı risk, cezalandırılması gereken bir penaltıydı. Sahada, sahada değilse VAR'da cezalandırılmalıydı. İkisi de net penaltı."

"İKİSİNE DE VAR MÜDAHALESİ GEREKİR"

Deniz Çoban: "İki tane net penaltı var. İlki de ikincisi de net. İkisine de VAR müdahalesi gerekir. Birine bakarken diğerini kontrolden kaçırdı mı acaba?"