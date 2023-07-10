Fenerbahçe Alexander Djiku'yu duyurdu

Fenerbahçe savunma hattını Alexander Djiku ile güçlendiriyor.
Sarı-lacivertli ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle;
"Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yöneticimiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.
Alexander Djiku’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."