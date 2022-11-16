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Voleybolda Fenerbahçe adım adım finale yürüyor

Altın seti 15-11 kazanan sarı-lacivertli takım, son 16 turuna yükseldi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 22:48
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Fenerbahçe altın sette Romenleri yenerek Avrupa'da son 16'ya kaldı

Voleybolda Fenerbahçe adım adım finale yürüyor
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Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - SCM Craiova: 0

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Rossella Piana (İtalya), Alexandros Avramidis (Yunanistan)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Said Maruf, Louati, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Ferreira, Vahit Emre Savaş (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Peric, Arda Bostan)

SCM Craiova: Lica, Kovacevic, Lupu, Viiber, Dos Santos, Calin (Diaconescu, Pantic, Teleleu, Georgescu, Cirloganescu)

Setler: 25-15, 25-14, 25-18

Altın set: 15-11

Süre: 91 dakika 

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turunda Romanya temsilcisi SCM Craiova'yı eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Sarı-lacivertli takım, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk ettiği rakibini 3-0 yenerek mücadeleyi altın sete taşıdı.

Altın sette rakibine 15-11 üstünlük sağlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

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