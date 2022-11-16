Voleybolda Fenerbahçe adım adım finale yürüyor

Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - SCM Craiova: 0
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Rossella Piana (İtalya), Alexandros Avramidis (Yunanistan)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Said Maruf, Louati, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Ferreira, Vahit Emre Savaş (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Peric, Arda Bostan)
SCM Craiova: Lica, Kovacevic, Lupu, Viiber, Dos Santos, Calin (Diaconescu, Pantic, Teleleu, Georgescu, Cirloganescu)
Setler: 25-15, 25-14, 25-18
Altın set: 15-11
Süre: 91 dakika
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turunda Romanya temsilcisi SCM Craiova'yı eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Sarı-lacivertli takım, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk ettiği rakibini 3-0 yenerek mücadeleyi altın sete taşıdı.
Altın sette rakibine 15-11 üstünlük sağlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, adını son 16 takım arasına yazdırdı.
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