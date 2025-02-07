Fenerbahçe - Anderlecht maçı bilet fiyatları belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Anderlecht maçı bilet fiyatları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Fenerbahçe, Anderlecht'i konuk edecek.

Fenerbahçe'nin 13 Şubat Perşembe günü Belçika temsilcisi RSC Anderlecht ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçının biletleri satışa çıkıyor.

BİLET SATIŞ PROGRAMI

10.02.2025 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

11.02.2025 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

12.02.2025 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

Maça 24 saat kala ve sonrası da dâhil olmak üzere Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olmayan taraftarlarımız, müsabakaya bilet satın alamayacaklardır.

MAÇ BİLET FİYATLARI

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 2.600,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 2.750,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 5.650,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 6.700,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL
VIP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL

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