Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı resmen açıkladı

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Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı resmen açıkladı

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan Anderson Talisca ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan’ın Al Nassr kulübünde forma giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’yı transfer etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varıldığı ve oyuncunun sağlık kontrolleri ile transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildiği bildirildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü

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